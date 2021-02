GameStop di nuovo in rally: rischi e soluzioni

GameStop

(Teleborsa) -, prepotentemente come aveva fatto a fine gennaio, mettendo a segnoche hanno portato ad un raddoppio del suo valore. Le azioni della catena retail di videogiochi hanno messo an segno, nella giornata di mercoledì, un rialzo del 100% a Wall Street , per poi venire acquistate anche sulla piattaforma del Tradegate tedesco, con un poderoso +83%, e proseguire il rally sulla Borsa USA, dove ha chiusoA scatenare l'ennesima impennata, dopo un periodo di relativa stabilità, sono state le, volute dan, co-fondatore del gruppo Chewy, che ha investito in GameStop, al fine di accelerare la transizione online della società. Cohen è un paladino dei piccoli trader che hanno scommesso sul titolo dal suo ingresso nel Board.Il titolo, nel giro di un mesed ha anche messo in allarme le autorità di regolamentazione dei mercati, passando dai circa 18 dollari di inizio anno a quasi 350 dollari. Una performance non motivata dai fondamentali, che sono piuttosto deboli, tanto che la catena aveva annunciato diverse chiusure di punti vendita nel mondo.Tutto è iniziato an fine gennaio, a causa di un, tendenzialmente ribassisti sul titolo della società,, coalizzatisi per andare lunghi sulle piattaforme di trading come RobinHood. Una "rivolta" che è stata bloccata dalle piattaforme, che hanno imposto, dopo che è scattato lodei fondi hedge, che hanno immediatamente chiuso tutte le posizioni short per contenere le perdite.Unache ha messodei mercati statunitensi. La SEC ha annunciato che indagherà sulle cause della vicenda , per accertare l'esistenza di "un'attività di trading abusiva o di manipolazione". Una faccenda che rischia di "minare la fiducia sul mercato" ed "esporre gli investitori a perdite repentine e ingenti"., poiché le posizioni corte europee sono inferiori a quelle degli Stati Uniti. Ma l'ESMA ha comunque aperto una riflessione sul modo in cui operano le app di trading, mettendo il punto anche sui servizi di trading senza commissioni e sui potenziali rischi per gli investitori al dettaglio.La Commissione europea, intanto, riflette sulla trasparenza e sta valutando la possibilità di uniformare l'obbligo di comunicazione delle posizioni corte su base settimanale o bisettimanale.