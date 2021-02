Giornata da dimenticare per il mercato americano

Dow Jones

(Teleborsa) - A picco Wall Street in chiusura di seduta, con ilche accusa un ribasso dell'1,75%, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, giornata da dimenticare per l', che si ferma a 3.829 punti, ritracciando del 2,45%.Pesante il(-3,56%); sulla stessa tendenza, depresso l'(-2,5%).Andamento negativo negli States su tutti i comparti dell'S&P 500. Nel listino, i settori(-3,61%),(-3,53%) e(-2,56%) sono stati tra i più venduti.del Dow Jones a riportare un sensibile aumento è(+0,55%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -5,54%.Pesante, che segna una discesa di ben -5,1 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 4,42%.Sensibili perdite per, in calo del 3,48%.Tra i(+2,48%) e(+1,36%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -14,48%.In apnea, che arretra del 12,15%.Tonfo di, che mostra una caduta dell'8,25%.Lettera su, che registra un importante calo dell'8,22%.