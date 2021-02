Il comparto utility in Italia marcia in positivo (+1,02%)

settore utility italiano

(Teleborsa) - Andamento tonico per ilgrazie alla scia positiva disegnata dall'Ilha aperto a 39.599,5 con un incremento di 407,7 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'prosegue in rialzo a 361, dopo aver avviato la seduta a 357.Tra i titoli del, apprezzabile rialzo per, in guadagno dell'1,38% sui valori precedenti.Tra i titoli adell'indice utility, progresso di scarsa entità per, che scambia in salita dello 0,83%.Seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,76%.