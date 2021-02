In rosso Wall Street

Dow Jones

(Teleborsa) - Giornata “no” per la Borsa USA, con gli investitori ancora una volta spaventati da un brusco ritorno dell'inflazione negli USA. In flessione dello 0,89% sul, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.835 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In rialzo il(+1,15%); sui livelli della vigilia l'(+0,19%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+1,32%),(+0,94%) e(+0,61%). Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-2,15%),(-1,22%) e(-0,94%).del Dow Jones,(+1,93%),(+1,91%),(+1,72%) e(+0,90%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,17%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,17%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,04%.Tra idel Nasdaq 100,(+11,98%),(+5,43%),(+4,30%) e(+4,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,41%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,77%.In caduta libera, che affonda del 2,41%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,85%.