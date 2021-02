Le borse europee continuano la seduta in negativo

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

materie prime

costruzioni

petrolio

Ferrari

Inwit

Saipem

Tenaris

Unicredit

Buzzi Unicem

Carel Industries

Biesse

Tinexta

Banca Farmafactoring

(Teleborsa) -, in scia alle altre Borse di Eurolandia. Continua la fase di rotazione dei mercati, con lei e gli, a partire da quelle statunitensi.Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,51%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,49%. Giornata da dimenticare per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia a 62,24 dollari per barile, con un ribasso del 2,03%.Consolida i livelli della vigilia lo, attestandosi a +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,76%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,50%, calo deciso per, che segna un -1,44%, e sotto pressione, con un forte ribasso dello 0,86%.A Piazza Affari, ilè in calo (-0,92%) e si attesta su 22.852 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 24.864 punti.In ribasso il(-1,02%); come pure, in rosso il(-1,03%).In discesa a Piazza Affari tutti i comparti.Nella parte bassa della classifica di Piazza Affari, sensibili ribassi si manifestano nei comparti(-2,90%),(-2,30%) e(-2,18%).di Milano, troviamo(+0,94%) e(+0,93%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,93%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,43%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,56%.In caduta libera, che affonda del 2,53%.Tutti iin Piazza Affari sono sotto la parità.Le più forti vendite si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,98%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,94 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,82%.Sensibili perdite per, in calo del 2,73%.