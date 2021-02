Sicit, ok CdA a conversione azioni speciali

Sicit

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione diha avviato le attività di conversione delle azioni speciali Sicit Group in azioni ordinarie "anche in esito alla proposta e con il parere favorevole del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate, in funzione di Comitato per le Operazioni con Parti Correlate".Nel dettaglio, le 195.000 azioni speciali Sicit Group saranno convertite in 1.170.000 azioni ordinarie, quindi nel rapporto di sei azioni ordinarie per ogni azione speciale detenuta, senza alcuna modifica dell’entità del capitale sociale della Società e saranno integralmente assegnate al socio PromoSprint Holding unico titolare delle azioni speciali Sicit Group., prive di valore nominale.Il Consiglio di Amministrazione ha altresì approvato le necessarie modifiche allo Statuto della Società conseguenti l’annullamento delle azioni speciali e procederà con i successivi ulteriori adempimenti previsti dalla normativa applicabile. Il board ha inoltre deliberato la proposta di erogazione di un premio straordinario a tutti i dipendenti, con attribuzione gratuita di 100 azioni della Società per ciascun dipendente. L’attribuzione avrebbe ad oggetto, alla data attuale, un numero di azioni pari a 13.800, pari a circa il 4,6% delle azioni proprie attualmente in portafoglio della Società.Tale iniziativa - spiega una nota - che riguarderà sia i dipendenti di SICIT Group S.p.A. sia i dipendenti di SICIT Chemitech S.p.A., è volta a dare un concreto segnale di supporto e di vicinanza dell’azienda a tutti i propri dipendenti e di costante attenzione alla valorizzazione delle proprie risorse, nell’ottica di rafforzare il legame tra l’azienda e i dipendenti.