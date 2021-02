World Class Manufacturing, CNH Industrial: "Lavorare per un futuro sempre piu` all'insegna della sicurezza"

CNH Industrial

(Teleborsa) - Diventare un, un leader globale nei processi di fabbricazione. Perseguendo con impegno questo obiettivo, nell'ultimo decennio,ha ottenuto per i suoi stabilimenti di produzione in tutto il mondo punteggi costantemente elevati negli audit indipendenti. A oggi, 28 stabilimenti di CNH Industrial – si legge in una nota – hanno ottenuto la medaglia di bronzo, 16 quella d'argento e due, quelli di Madrid e Valladolid in Spagna, l'ambita medaglia d'oro nell'ambito del WCM."Per migliorare costantemente i gia` elevati standard di eccellenza produttiva, CNH Industrial – spiega la società – applica in tutti i propri stabilimenti di produzione presenti a livello globale i, un programma innovativo per il miglioramento continuo della produzione, nato in Giappone". Il sistema WCM mira a migliorare l'efficienza sotto ogni aspetto del processo produttivo, con l'obiettivo finale di cercare di eliminare tutti i tipi di sprechi e di perdite, fino a tendere verso il traguardo di zero infortuni, zero difetti, zero guasti e zero rifiuti. Il programma si struttura intorno a, comprensivi di una varieta` di ambiti che vanno dalla sicurezza all'ambiente, dalla logistica fino all'ingegneria del prodotto. A cadenza periodica vengono eseguiti degli audit indipendenti e ai singoli pilastri viene assegnato un punteggio da zero a cinque, che si traduce in una serie di premi o medaglie: dal bronzo all'oro, fino al massimo riconoscimento, il livello di classe mondiale. Oltre a incoraggiare l'attenzione alle esigenze dei clienti e a garantire che le metodologie nell'ambito del WCM siano applicate con coerenza e rigore, il programma promuove anche uncoinvolgendo l'intera organizzazione sia in senso orizzontale sia verticale, da tutti i reparti fino ai vertici. L'approccio nell'ambito del WCM incoraggia il personale a esaminare potenziali problemi in modo olistico. "Le procedure nell'ambito del WCM ci permettono di analizzare a un livello più approfondito i rischi presenti sul posto di lavoro nel suo insieme – afferma–. L'obiettivo è di valutare ed eliminare o minimizzare il rischio".Nell'ambito della formazione dei dipendenti CNH Industrial ha iniziato ad avvalersi di simulatori per migliorare ulteriormente la sicurezza sul lavoro. Ad esempio nellole sessioni di formazione su salute e sicurezza vedono gruppi di dipendenti equipaggiati con visori per realtà virtuale.