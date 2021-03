Appuntamenti e scadenze: settimana dell'1 marzo 2021

3 D Systems

Basicnet

Piaggio

Brembo

(Teleborsa) -Milano Fashion Week 2021 - La settimana della moda di Milano quest'anno è prevalentemente in modalità digitale con le grandi Maison che mostrano le loro collezioni attraverso piattaforme dedicate. Protagoniste dell'evento, organizzato da Camera Nazionale della Moda Italiana, le collezioni donna autunno/inverno 2021-2022Banca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaAuto - Immatricolazioni di febbraio a cura del Ministero dei TrasportiIstat - Pil e indebitamento AP - anno 202015th European nuclear energy forum - Il Forum, organizzato dalla Commissione europea con la Slovacchia come Paese ospitante, è l'occasione per un ampio dibattito tra tutte le parti interessate sulle opportunità e i rischi dell'energia nucleareParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'EuroparlamentoConsiglio dell'UE - Evento della presidenza: videoconferenza informale dei ministri della SaluteCNEL - Evento istituzionale - Audizione davanti alle Commissioni VI Camera e 6 Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sulla Riforma dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e altri aspetti del sistema tributario. In collegamento telematico15.00 - Cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato - Si svolge a Palazzo Chigi la cerimonia di giuramento dei Sottosegretari di Stato, alla presenza del Presidente del Consiglio dei Ministri, Mario DraghiTesoro - Regolamento medio-lungo- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Preconsuntivo bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio- Risultati di periodoUniEmens - Invio telematico della denuncia mensile UNI-EMENS delle retribuzioni e dei compensi corrisposti nel mese precedente ai lavoratori dipendenti e assimilati.Comunicazione dati liquidazioni periodiche IVA (LIPE) - Scadenza per la trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate dei dati contabili riepilogativi delle liquidazioni periodiche IVA relative al IV trimestre 2020.Inail - I datori di lavoro devono presentare l'invio telematico della dichiarazione delle retribuzioni 2020 ai fini INAIL.Tasse Automobilistiche - E’ l’ultimo giorno per il pagamento della tassa automobilistica di tutti gli autoveicoli con bollo scadente nel mese di gennaio 2021 e per le auto immatricolate negli ultimi 10 gg. del mese di gennaio 2021.Libro unico del lavoro - Termine entro il quale effettuare le registrazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro del mese precedente.CNEL - Evento istituzionale - Riunione Comitato del CNEL per l’esame degli atti dell’Unione EuropeaConsiglio dell'UE - Videoconferenza informale dei ministri del Commercio che procederanno a uno scambio di opinioni in merito alla recente comunicazione della Commissione europea sul riesame della politica commercialeReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi9.30 - Audizione ABI al Senato - Audizione ABI sulla proposta "Piano nazionale di ripresa e resilienza" al Senato della Repubblica - Commissioni Bilancio e Politiche dell’Unione europea. Partecipa: Giovanni Sabatini, Direttore Generale Abi15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema17.30 - Attività istituzionali - Il Presidente Mattarella sarà a Palazzo Borromeo per i Colloqui bilaterali con la Santa Sede, in occasione della ricorrenza della firma dei Patti Lateranensi e dell'Accordo di Revisione del Concordato- Risultati di periodo- CDA: Esame e approvazione del progetto di bilancio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Conference call per la presentazione al mercato dei dati approvati- CDA: Bilancio- Risultati di periodo- CDA: Bilancio- CDA: Approvazione del progetto di bilancio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodoFed - Beige BookBanca d'Italia - €-coin; Ita-coinBanca d'Italia - Riesame della strategia di politica monetaria dell'Eurosistema. La Banca d'Italia ascolta i rappresentanti del mondo dell'impresa, del lavoro, dell'impegno sociale e dello sviluppo sostenibile- CDA: Approvazione del bilancio consolidato e del progetto di bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020 nonché della proposta di destinazione del risultato 2020- CDA: Approvazione della relazione finanziaria annuale e per convocazione Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2020- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Bilancio / Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Convocazione dell’Assemblea Annuale degli AzionistiOPEC - 14a Riunione OPEC PlusG20 - Primo Tourism Working Group Meeting, in videoconferenzaParlamento europeo - Riunioni delle Commissioni dell'Europarlamento- Appuntamento: Conference call con gli analisti- CDA: Progetto di bilancio di esercizio, bilancio consolidato e dichiarazione non finanziaria 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020- CDA: Approvazione del progetto di bilancio individuale e del bilancio consolidato relativi all’esercizio 2020.- CDA: Approvazione del progetto di bilancio d’esercizio al 31 dicembre 2020- CDA: Bilancio- Appuntamento: Presentazione analistiCNEL - Evento istituzionale - Riunione della Commissione Politiche Ue e cooperazione internazionaleBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaTesoro - Comunicazione BOT- CDA: Bilancio- Risultati di periodo: Rendiconto annuale- CDA: Bilancio- CDA: Bilancio