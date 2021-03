Brilla il mercato americano. Volano titoli finanziari ed energetici

Dow Jones

(Teleborsa) - Sessione euforica per, con ilche mostra un balzo dell'1,79%; sulla stessa linea, balzo dell', che continua la giornata a 3.891 punti. In netto miglioramento il(+2,16%); sulla stessa linea, balza in alto l'(+2,03%).Dopo un mese negativo, caratterizzato da un generato sell-off, gli investitori hanno ripreso ad acquistare a piene mani i titoli a stelle e strisce. A spingere al rialzo il mercato americano, per le prospettive di una ripresa più rapida, sono il via libera da parte delle autorità americane al nuovomonodosee l'approvazione da parte della Camera deleconomici da 1.900 miliardi di dollari.(+2,97%),(+2,84%) e(+2,63%) in buona luce sul listino S&P 500.Al top tra i(+4,39%),(+3,93%),(+3,79%) e(+3,66%).(+9,63%),(+5,82%),(+4,94%) e(+4,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,51%.Calo deciso per, che segna un -1,16%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,87%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,83%.