Chiusura in forte rialzo per le borse europee e Piazza Affari

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari che chiude la giornata con un'ottima performance. Esordio a passi da gigante per i principali listini a stelle e strisce.Gli investitori, dopo una settimana negativa, hanno , grazie anche al progredire delle campagne vaccinali (che potranno ora contare anche sul vaccino monodose Johnson & Johnson) e alla sempre più vicina approvazione da parte del Congresso del pacchetto di aiuti economici da 1.900 miliardi di dollari.Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1,205. L'è sostanzialmente stabile su 1.735,7 dollari l'oncia. Seduta in frazionale ribasso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che lascia, per ora, sul parterre lo 0,10%.Lieve calo dello, che scende a +99 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,66%.vola, con una marcata risalita dell'1,64%, brilla, con un forte incremento (+1,62%), e ottima performance per, che registra un progresso dell'1,57%.Scambi in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che sta mettendo a segno un guadagno dell'1,82%; sulla stessa linea, avanza con forza il, che continua gli scambi a 25.314 punti.Su di giri il(+2,16%); sulla stessa linea, effervescente il(+2,25%).Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+3,40%),(+3,05%) e(+2,90%).Il settore, con il suo -1,09%, si attesta come peggiore del mercato.di Piazza Affari, exploit di, che mostra un rialzo del 4,68%.Su di giri(+4,51%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 4,41%.Effervescente, con un progresso del 3,92%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,90%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,75%.del FTSE MidCap,(+6,23%),(+5,13%),(+5,04%) e(+4,77%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,70%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,61%.