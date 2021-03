Consob supporta raccomandazioni FSB per informazioni su cambiamento climatico

(Teleborsa) -le raccomandazioni della(Tcfd), costituita nell'ambito del, relative alle modalità di rendicontazione delle informazioni necessarie per valutare i rischi e le opportunità legate alIl sostegno a tali raccomandazioni, pubblicate nel luglio 2017, si inquadra nella strategiavolta adi incremento degli investimenti "green" (orientati a criteri di sostenibilità ambientale e sociale) e nel contesto delle iniziative assunte pera rendere informazioni di sostenibilità attendibili e comparabili.Consob intende cosìall'adesione volontaria alle raccomandazioni della Tcfd, sollecitandoli aper aumentare lanei mercati finanziari sui rischi e le opportunità legati al clima.Le raccomandazioni della Tcfd sono richiamate anche nell'ambito degli Orientamenti sulla comunicazione di informazioni di carattere non finanziario della Commissione Europea e dall'Esma nelle European common enforcement priorities (Ecep) per la vigilanza sui report finanziari e non finanziari del 2020."La buona qualità delle informazioni sui cambiamenti climatici contenute nei reporting di sostenibilità delle imprese – osserva, Commissaria Consob – rappresenta una condizione indispensabile per indirizzare il risparmio verso l'economia reale e per tutelare gli investitori nel contesto della regolazione di trasparenza sulla finanza sostenibile".