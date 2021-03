Coronavirus in Italia, tasso positività balza al 7,7%. Vittime in aumento

(Teleborsa) -quelli del bollettino di oggi, lunedì 1 marzo. Sonoi nuovi casi di Coronavirus registrati in Italia nelle ultime 24 ore (ieri ne erano stati diagnosticati 17.455), a fronte di poco più ditra antigenici e molecolari, con il. In aumento rispetto a ieri anche il numero dei decessi, 246 (ieri erano 192), per un totale didall’inizio dell’emergenza sanitaria.E'la Regione che fa registrare il più alto numero di infezioni su base giornaliera, seguita dallaOggi, intanto, è arrivato undal Ministro della Salute"Sarebbe bello dire che è tutto finito e che siamo in una fase diversa, ma la più grande responsabilità di chi rappresenta le istituzioni è dire come stanno le cose. E la verità è che le prossime settimane non saranno facili", ha detto intervenendo alla presentazione del Programma nazionale esiti (PNE) Edizione 2020, realizzato dall'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).- ha proseguito -ha detto Speranza.Record dinell'ultimo fine settimana da parte delle forze di polizia impegnate in tutta Italia nelle verifiche del rispetto delle restrizioni anti Covid: tra venerdì e ieri le persone sanzionate sono state. Secondo i dati resi noti dal Viminale, si tratta deli dall'inizio del nuovo anno.