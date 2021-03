Eurobarometro, Europa sociale interessa a 88% europei

(Teleborsa) -(l'80% in Italia) ritiene importante unavale a dire un'Europa che si occupi di pari, ma anche che si occupi di inclusione e tutele sociali. Lo rivelano i risultati di un nuovo sondaggiopubblicato oggi dalla Commissione europea. Il rilevamento è stato condotto su circa, tra il 20 novembre ed il 21 dicembre 2020, in vista dell'adozione delinoltre che ildegli intervistati ritiene che la, mentre il 62% ritiene che ci sarà un'Europa più sociale nel 2030. Infine, circa il 76% degli intervistati che hanno sentito parlare del pilastro europeo dei diritti sociali riconosce che il suo successo dipenderà dalle azioni degli Stati membri per trasformare i diritti sociali in realtà.Ildei diritti sociali, presentato nel 2017, definisce 20 diritti e principi fondamentali perIl piano d'azione contribuirà a una ripresa equa, inclusiva e resiliente dalla pandemia e a una forte ambizione sociale a lungo termine.Il rilevamento è stato condotto su circa 27.000 persone nei 27 Paesi dell'UE, tra il 20 novembre ed il 21 dicembre 2020, in vista dell'adozione del p