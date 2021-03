Generali, nuove nomine nell'unità Asset & Wealth Management

Generali

(Teleborsa) -ha effettuato nuove nomine nella business unit Asset & Wealth Management e nella funzione Group Chief Insurance & Investment., dal primo marzo, saràindirizzerà e monitorerà tutte le attività di investimento sui portafogli assicurativi del gruppo, riportando a Sandro Panizza, Group Chief Insurance & Investment Officer.Martorana è CEO di Generali Insurance Asset Management dal 2019 e in precedenza è stato Head of Investments in Generali Investments Europe e Head of Group Asset Liability Management & Strategic Asset Allocation. Prima di Generali, ha ricoperto diversi ruoli in, sia in Italia che in Germania.A partire dal primo marzo,sarà, nell’ambito della business unit Asset & Wealth Management guidata da Carlo Trabattoni. Servant, che è entrato in Generali nel 2012 dopo incarichi in, sarà responsabile dello sviluppo di soluzioni di investimento per le società assicurative del gruppo.Nell’ambito della stessa business unit, Asset & Wealth Management, a partire dal 15 aprilesarà. Rainsford, che manterrà il ruolo di Global Head of Sales di Generali Investments Partners (assunto nel settembre 2020), sarà responsabile della gestione dei prodotti e delle vendite all’interno della business unit.