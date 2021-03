Il settore costruzioni a Milano in rialzo (+1,40%), corre Cementir Holding

indice del settore costruzioni italiano

(Teleborsa) - Rialzo per l', che segue l'andamento rialzista evidenziato dalIlha aperto a 36.848,4, in aumento di 510 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'ha chiuso a 464, dopo aver avviato la seduta a 457.Tra ledi Piazza Affari del comparto costruzioni, seduta vivace per, protagonista di un allungo verso l'alto con un progresso dell'1,67%.Tra le medie imprese quotate sul, risultato positivo per, che lievita dell'1,67%.Tra i titoli adell'indice costruzioni, vigoroso rialzo per, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,02%.Rialzo marcato per, che archivia la sessione in utile dell'1,25% sui valori precedenti.