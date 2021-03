L'Indice delle società High Tech italiane prosegue la serie di sei ribassi consecutivi (-1,09%)

indice delle società High Tech italiane

EURO STOXX Technology

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

STMicroelectronics

Ftse SmallCap

Esprinet

(Teleborsa) - Ribasso per l', a dispetto dell'andamento tonico evidenziato dall'Ilha chiuso a 119.368,69, in discesa di 1.314,67 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'mostra un forte rialzo a 782,1, dopo aver avviato la seduta a 770,06.Tra ledi Piazza Affari del comparto tecnologia, chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,75%.Tra le azioni del, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,32%.