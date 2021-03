Piazza Affari brilla insieme al Vecchio Continente

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che si allinea alla giornata strepitosa delle borse europee. A sostenere il sentiment degli investitori contribuiscono le notizie giunte nel fine settimana: la FDA ha approvato il vaccino monodose di Johonson & Johonson e la Camera degli Stati Uniti ha dato ilper contrastare la pandemia, sostenendo così l'ottimismo sulla ripresa globale.Sul mercato valutario, l'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,33%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,49%. Segno più per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,59%.Lomigliora, toccando i +98 punti base, con un calo di 3 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,12%, incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'1,79%. In primo piano, che mostra un forte aumento dell'1,54%. A Milano, scambia in deciso rialzo il(+1,54%), che raggiunge i 23.199 punti; sulla stessa linea, balzo del, che continua la giornata a 25.245 punti.Risultato positivo a Piazza Affari per i settori(+2,70%),(+2,56%) e(+2,44%).Il settore, con il suo -0,77%, si attesta come peggiore del mercato.Tra idi Milano, in evidenza(+3,86%),(+3,77%),(+3,54%) e(+3,08%).di Milano,(+4,45%),(+3,27%),(+3,18%) e(+3,00%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,51%.