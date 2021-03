Titoli di Stato, MEF: spesa per interessi cala di 470 milioni a febbraio

(Teleborsa) - Nel mese di febbraio 2021, laha registrato unarispetto all’anno precedente, secondo quanto ha comunicato oggi il Ministero dell'economia e delle finanze.Il saldo del settore statale si è chiuso, il mese scorso, con un, con un peggioramento di circa 8,6 miliardi rispetto al fabbisogno registrato nel febbraio 2020 (1.604 milioni). Il primo bimestre si chiude con un fabbisogno di 14,1 miliardi, con un peggioramento di circa 15,5 miliardi rispetto al risultato registrato nel primo bimestre 2020 (un avanzo di 1.396 milioni).Nel confronto con il corrispondente mese del 2020, il saldo ha risentito in larga misura della, dovuta in parte all’effetto congiunturale, nonché dei maggiori pagamenti degli enti territoriali e dell’INPS per l’erogazione delle prestazioni previste dai provvedimenti legislativi emanati per il contenimento dell’emergenza epidemiologica, sottolinea il MEF.Nel corso del mese si è provveduto anche al pagamento dei rimborsi a favore dei consumatori che hanno aderito alsperimentale del dicembre 2020.