Vaccini, nuova strategia italiana: ad aprile fino a 500mila dosi al giorno

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - Lasui vaccini dovrebbe portare ada somministrare fino a. È quanto ha riportato Ansa citando fonti che lavorano al nuovo piano. Molto si punta sulatteso per il mese prossimo di cui dovrebbero arrivare – secondo gli accordi – 7,3 milioni di dosi nel secondo trimestre 2021.Il mese di aprile come probabile arrivo del vaccino dell'azienda americana è stato indicato anche da, presidente di, fermo restando la necessità dell'ok delle agenzie regolatorie del farmaco europea (EMA) e italiana (Aifa). Lo stesso Scaccabarozzi ha detto che entro la fine dell'anno dovrebbero essere consegnate all'Italiadel vaccinoJ&J delle 200 milioni ordinate dalla Commissione europea.Il presidente di Farmindustria ha parlato anche della possibilità di produrre iin: “a fine anno potremmo immaginare di avere unao quantomeno una partecipazione alla produzione anche da parte italiana perché questa è stata una corsa di collaborazione scientifica già nella ricerca mondiale”.Negli, nel fine settimana è arrivato il via libera dellaall'uso in emergenza del vaccino monodose della Johnson&Johnson. È il terzo vaccino approvato negli Stati Uniti dopo quelli die di. La J&J ha promesso di fornire agli Stati Unitidel suo vaccino entro la fine di giugno. Queste si aggiungeranno alle 600 milioni di dosi su cui si sono impegnate Pfizer-BioNTech e Moderna entro la fine di luglio. Nel complesso ci sarebbero quindi abbastanza dosi per coprire ogni americano adulto. Il vaccino Johnson&Johnson ha dimostrato di avere nella sperimentazione clinica negli Usa un'del 72%.