Antitrust, avviata rilevazione per valutare l'impatto del Rating di legalità

(Teleborsa) - Continua ad aumentare tra le imprese l'interesse per il. A conferma di un trend in costante crescita, nel 2020 l'annuncia di aver concluso circa 4.600 procedimenti in materia di Rating, con unIl Rating di legalità – ricorda l'Antitrust in una nota – è un: oltre ad irrobustire la reputazione degli operatori economici che lo conseguono, dà diritto alle imprese virtuose di ottenere benefici quando richiedono finanziamenti pubblici o bancari e quando partecipano a procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici."Soprattutto nell'attuale periodo di crisi economica – sottolinea l'Autorità – è importante che tutti i benefici astrattamente disponibili per le società che hanno ottenuto il Rating si esplichino per intero, valorizzando gli operatori economici che si distinguono sotto il profilo della compliance aziendale e dello sviluppo di una cultura d'impresa fondata su principi etici". Per questo motivo l'Antitrust ha deciso di avviare unache ne sono in possesso e sul mercato in generale. Il questionario – fa sapere l'Agcm –sarà inviato a tutte le oltre 8mila imprese che hanno ottenuto o rinnovato il Rating di legalità negli ultimi due anni.La raccolta dei dati – spiega l'Antitrust – si propone, in particolare, di registrare e misurare i benefici che le imprese hanno ottenuto grazie al possesso del Rating, così come di individuare gli eventuali ostacoli al loro conseguimento. I risultati potranno essere utilizzati per valutare l'adozione di iniziative che puntino a rafforzare l'istituto e la sua efficacia.