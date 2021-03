BCE, Villeroy ipotizza uso flessibilità PEPP contro aumento rendimenti bond

(Teleborsa) - Lain caso di durevole aumento dell'inflazione, maper una exit strategy, anzi il recente irrigidimento delle condizioni finanziarie dell'Eurosistema consiglia, non giustificato dai fondamentali. Lo ha affermato il Governatore della Banque de France,, in merito al recente aumento del tasso d'inflazione ed all'impennata dei rendimenti dei bond propagatasi dagli USA.Il riferimento alladella politica monetaria era al, agli "anni a venire", non certo all'immediato, ed i recenti- ha spiegato - pur rappresentando "una buona notizia", vanno, tenendo in considerazione la volatilità evidenziata nel recente passato.Villeroy ha comunque espresso preoccupazione per ilche "la" degli Stati membri ed ha affermato che, "quando l'inflazione riapparirà" in modo duraturo, occorrerà "normalizzare" la politica monetaria perché "o senza la dovuta determinazione"perseguendo politiche "di breve termine", potrebbe "rivelarsiper i tassi di interesse a lungo termine e l'inflazione".Il Governatore della Banca di Francia ha commentato anche i, sostenendo che "non sono giustificati". In questo quadro - ha affermato - la Bce potrebbepredisposto per l'emergenza pandemica. Villeroy ha infine ribadito che l'Eurotower "è pronta ad, se necessario, per mantenere condizioni di finanziamento favorevoli, incluso anche un possibile abbassamento dei tassi di deposito", che sono già in negativo al -0,50%.