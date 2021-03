Borsa di New York incontenibile

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura in forte rialzo per la Borsa USA, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,95%; sulla stessa linea, giornata brillante per l', che termina a 3.902 punti.Ottima la prestazione del(+2,89%); sulla stessa tendenza, in netto miglioramento l'(+2,42%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+3,18%),(+3,12%) e(+2,58%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+5,85%),(+5,39%),(+3,83%) e(+3,72%).Tra i(+9,71%),(+7,36%),(+6,36%) e(+5,57%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,07%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,02%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,54%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:15: Occupati ADP (atteso 177K unità; preced. 174K unità)15:45: PMI servizi (atteso 58,9 punti; preced. 58,3 punti)15:45: PMI composito (atteso 58,8 punti; preced. 58,7 punti)16:00: ISM non manifatturiero (atteso 58,7 punti; preced. 58,7 punti)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -5,19 Mln barili; preced. 1,29 Mln barili)13:30: Challenger licenziamenti (preced. 79,55K unità)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 750K unità; preced. 730K unità).