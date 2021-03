Borse europee sulla parità. In rosso Piazza Affari

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, in contro trend rispetto al resto delle Borse europee, che invece scambiano sulla parità. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street, dopo il rally di ieri. Pesa il monito dell'OMS, la quale ha detto che non è realistico pensare di sconfiggere la pandemia entro l'anno.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 1,208. Lieve aumento dell', che sale a 1.733,1 dollari l'oncia. Lieve aumento per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un rialzo dello 0,12%.Sale lo, attestandosi a +103 punti base, con un incremento di 4 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari allo 0,68%.poco mosso, che mostra un +0,19%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,38%, eavanza dello 0,29%.Sessione negativa per Piazza Affari, con ilche lascia sul parterre lo 0,78%; sulla stessa linea, ilperde lo 0,76%, chiudendo la seduta a 25.123 punti.Poco sotto la parità il(-0,27%); guadagni frazionali per il(+0,32%).In buona evidenza a Milano i comparti(+2,75%),(+2,15%) e(+0,87%).Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,88%),(-1,77%) e(-1,74%).Tra idi Milano, in evidenza(+1,63%),(+1,21%),(+1,19%) e(+0,79%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che chiude la seduta con -3,69%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,64%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,16 punti percentuali.Seduta drammatica per, che crolla del 2,16%.Tra i(+3,93%),(+2,38%),(+1,61%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,29%.Sensibili perdite per, in calo del 2,88%.In apnea, che arretra del 2,51%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,19%.