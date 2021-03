Debole il settore servizi per la finanza a Piazza Affari (-0,53%)

comparto dei servizi finanziari in Italia

(Teleborsa) - Movimento fiacco per il, che chiude la seduta mostrandosi in perfetta sintonia con ilIlha chiuso a quota 105.115,2, con una flessione dello 0,53% rispetto alla chiusura precedente, mentre l'si porta a 495, dopo aver aperto a 497.Tra ledi Piazza Affari dell'indice servizi finanziari, composto ribasso per, in flessione dell'1,11% sui valori precedenti.Tra le medie imprese quotate sul, giornata da dimenticare per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 2,88% sui valori precedenti.Chiusura negativa per, con un ribasso dell'1,95%.Tra ledi Milano, seduta negativa per, che chiude le contrattazioni con una perdita dell'1,24%.