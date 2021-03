Draghi firma nuovo DPCM. Speranza: "DAD in zone rosse o con alta incidenza"

(Teleborsa) - Il ", firmato dalè in vigore dal. Lo ha confermato il Ministro della Salutenella conferenza stampa a Palazzo Chigi con le misure contro la pandemia, insieme al Ministro degli Affari regionalial presidente dell'Istituto superiore di Sanitàe al presidente del Consiglio superiore di sanità,dunque, resteranno in vigore quindi anche a. Il DPCM undelle, ha spiegato Speranza."Iladottato dopo confronto ampio con Parlamento e Regioni - ha sottolineato Speranza - è laome questione fondamentale e faro, linea guida essenziale. Per ricostruire il Paese, per lo, bisogna vincere la. La curva dà segnali piuttostoe facciamo i conti con alcune varianti temibili del virus come laIn particolare, "ha una particolare capacità di penetrazione nelle fasce più giovani. Questo ci ha portato a determinare che incosì come nei territori dove il" del virus "è pari oLa chiusura delle scuole "coned è una, occorre potenziare la dad, fare in modo che la connessione esista per tutte le famiglie, vogliamo che non ci siano bambini esclusi e si sta lavorando perché anche nel Recovery plan il gap sia colmato", ha detto il ministro degli Affari regionaliConfermata" Sono colori - spiega Speranza - che ormai gli italiani hanno imparato a conoscere: le zone rosse, che sono quelle a più alta diffusione del virus, e poi arancioni, gialle e da ultimo la zona bianca con il minor tasso di rischio", rilevando cheche riesce a delimitare con ancora maggiore dettaglio su specifici ambiti sub-regionali. Riteniamo sia una linea che va nellache non può essere sottovalutata madi tutti i cittadini: il comportamento delle persone è essenziale", ribadisce il Ministro che assicura: "seguiremo con laIl presidente dell'ISSha spiegato che "laha una prevalenza stimata intorno al 54%, al 18 febbraio, il che vuol dire che oggi il valore è sicuramente più altro. È la variante dominante come avevamo previsto", ha affermato durante la conferenza stampa. "La circolazione dellaha più elevata trasmissibilità, il modo migliore di contrastare la, sottolinea.Rispondendo ad una domanda sulla variante nigeriana isolata oggi in Lombardia, il Presidente del Cssha detto: "Qualsiasiche il virus con un meccanismo di pressione selettiva tende a mutare e tendono emergere alcune varianti. Ma sul fatto di dire che tale". "Fa parte della stessa essenza del virus mutare, alcune mutazioni sono più competitive e sono quelle che preoccupano. Da qui l'importanza di avere indagini di sequenziamento", ribadisce Brusaferro che aggiunge: "leper convivere con questo virus sono:Poi una precisazione importante: "Per quanto riguarda iche sono stati giàin passato da Sars-Covid 2 domani verrà diffusa una circolare del dipartimentodel ministero della Salute, "per la quale c'è stato un parere sia dell'Aifa sia del Css, in cui per iin quanto l'infezione svolge di fattoQuesto con laNel nuovodunque, conferme e novità. Oltre alla chiusura delle scuole nelle zone rosse e in quelle ad alta incidenza di casi, c'è una data per la: dalsi prevede questa possibilità nelle zone gialle, con posti a sedere preassegnati, nel rispetto delle norme di distanziamento. Per quanto riguarda i bar,dopo le ore 18 per gli esercizi di commercio al dettaglio di bevande da non consumarsi sul posto.