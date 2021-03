Future USA in leggero calo aspettando Wall Street

Zoom

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando unaper la borsa di Wall Street. Il mercato americano rallenterà quindi dopo la giornata positiva di ieri, in cui l'S&P 500 ha registrato il maggiore rialzo giornaliero dallo scorso giugno.Il contratto sulè in calo dello 0,14% a 31.467 punti, quello sulloperde lo 0,13% a 3.893 punti, mentre ilscende dello 0,09 a 13.267 punti.Tra i titoli in maggiore rialzo c'è, la quale ha annunciato che ricavi e utile per azione hanno superato le previsioni nell'ultimo trimestre, oltre a prevedere che milioni di persone continuassero a utilizzare la sua piattaforma di messaggistica video nei mesi a venire. Le azioni disono invece in forte calo dopo che la società che sta sviluppando uno dei vaccini contro la Covid-19 ha registrato risultati inferiori al previsto nella trimestrale.