Giornata da dimenticare per il mercato di Tokyo

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, dopo l'allarme lanciato dall'autorità bancaria di Pechino, sul rischio di bolle nei mercati finanziari esteri.L'indice giapponeseaccusa una discesa dello 0,86%; sulla stessa linea, vendite diffuse sull', che chiude la giornata in calo dello 0,80%. In rosso(-0,82%); positivo(+1,06%).Leggermente positivo(+0,29%); in lieve ribasso(-0,47%) dopo che la banca centrale australiana ha lasciato invariati i tassi di interesse ufficiali e il target sui tassi dei titoli di stato a tre anni allo 0,1%..Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,16%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato -0,13%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta allo 0,13%, mentre il rendimento delè pari al 3,25%.