Mondo TV, Ciao acquista diritti sui MeteoHeroes per prodotti carnevale e Halloween

Mondo TV

(Teleborsa) -annuncia che Ciao, società di Pavia attiva nel settore dei prodotti per le feste, ha acquistato una licenza per lo sfruttamento dei diritti di distribuzione per alcune categorie merceologiche, tra cui Costumi e prodotti per il carnevale e halloween sulla property MeteoHereos.La licenza hae prevede la distribuzione in Italia dei suddetti prodotti sui canali della Grande Distribuzione Organizzata con un sistema di pagamento di royalties da parte della licenziataria.ha dichiarato: "Siamo molto soddisfatti dell’andamento dei MeteoHereos che sta confermando risultati di audience in Italia molto brillanti e che con il lancio della produzione della seconda stagione potrà diventare la hit sulla quale puntare nel prossimo triennio".