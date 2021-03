Toscana Aeroporti, OK da Commissione UE ad aiuti di Stato per 10 milioni

(Teleborsa) - La Commissione europea ha dato oggi il via libera a una misura di aiuto italiana dadestinata a compensare, società quotata a Piazza Affari e che gestisce gli aeroporti di Pisa e Firenze, per i danni subiti a causa della pandemia di coronavirus.Il provvedimento concede a Regione Toscana di compensare, in parte, Toscana Aeroporti per i danni subiti nel periodo compreso2020, a seguito delle misure restrittive sui servizi aerei internazionali e nazionali.La commissione europea ha detto di trovare la, in quanto la compensazione prevista non eccede (ma è anzi inferiore a) quanto necessario per risarcire il danno". Il sostegno era stato approvato dal Consiglio regionale di Regione Toscana nel luglio 2020.