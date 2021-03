Vaccini, Commissione Ue: scelta di Austria e Danimarca legittima, pronti a imparare

(Teleborsa) -, portavoce della Commissione europea, rispondendo alle domande in merito alla decisione didi voler collaborare conper iha detto che "gli Stati membri hanno sempre avuto la possibilità di chiudere contratti con compagnie che non rientrano nella strategia Ue"."È sempre bene imparare dalle pratiche di altri Paesi ed esplorare opportunità di. Non dimentichiamoci che il virus delrichiede una risposta globale e che le lezioni di un Paese possono essere di grande aiuto. La Commissione è sicuramente interessata ad imparare da Austria, Danimarca e Israele. Questo può aggiungerealla strategia dei vaccini dell'Ue e alla missione dell'incubatore, di cui beneficiano tutti gli Stati membri", ha aggiunto il portavoce.Nessun commento invece sulle critiche rivolte dal cancelliere Sebastian Kurz al sistema Ue. "Stiamo sviluppando una- ha detto Mamer - abbiamo presentato i piani per l'incubatore Hera per affrontare le, che è stato accolto da tutti gli Stati membri, Danimarca e Austria compresi". Il portavoce ha ricordato che la strategia di Bruxelles conta di produrre un miliardo e mezzo di dosi, mentre l'obiettivo resta quello di vaccinare il 70% degli europei entro questa estate. "Sappiamo che ci sono Stati interessati a vaccini al di fuori del portafoglio Ue. Noi con i controlli dell'abbiamo sempre insistito sulla", detto tenendo a sottolineare che comunque ciò non significa che gli altri vaccini non sono sicuri. "Siamo fiduciosi che con quanto abbiamo messo in campo saremo in grado di coprire i bisogni degli europei".Nel frattempo, ilha confermato che il cancelliere Kurz e il primo ministro danese Mette Frederiksen sono attesi nel Paese giovedì