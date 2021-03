Vaccini, il cancelliere austriaco Kurz divide l'Ue: li produrremo con Israele

(Teleborsa) - Il cancelliere austriacoha annunciato che– come membri del gruppo "" – in futuro non faranno più affidamento sull'Unione europea per ladi. Il cambio di rotta austriaco arriva in vista della visita ufficiale del cancelliere Kurz in, il partner individuato dal gruppo europeo per lo sviluppo dei vaccini contro ilIn una dichiarazione diffusa dall'agenzia di stampa austriaca APA, Sebastian Kurz ha dichiarato che infatti che ilnato la scorsa estate per chiedere risposte più immediate alla pandemia (in base a quanto riportato in un articolo il Sidney Morning Herald vi fanno parte oltre ad Austria e Danimarca anche Grecia, Norvegia, Repubblica Ceca, la stessa Israele citata dal leader austriaco, Australia e Nuova Zelanda) "in futuro non faranno più affidamento sull'Ue e, insieme a Israele, nei prossimi anni produrranno dosi di vaccino diper ulterioridel coronavirus e lavoreranno insieme alla ricerca di opzioni di trattamento".Secondo quanto dichiarato dal cancelliere austriaco, il suo Paese ha un fabbisogno di vaccini di circaper garantire la copertura vaccinale dei suoi cittadini nei prossimi anni. Prima del viaggio in Israele, Kurz incontrerà oggi i rappresentanti delle principali società farmaceutiche austriache. Nella sua dichiarazione ha affermato che l'approccio tramite l'Ue "è stato fondamentalmente corretto", ma ha criticato l'(Agenzia europea per i medicinali, ndr) – "troppo lenta con le approvazioni dei vaccini" – e "i rallentamenti nelleda parte delle aziende farmaceutiche"."Dobbiamo quindi – ha detto Kurz – prepararci a ulteriori mutazioni e non fare più solo affidamento sull'Ue per produrre vaccini di seconda generazione". Secondo quanto ha riportato Reuters nella giornata di ieri il premier israelianoha dichiarato che con Kurz e il primo ministro daneseparlerà di "una collaborazione sulla produzione di vaccini".