Zoom, la crescita 2020 batte le previsioni. Ottimismo per 2021

Zoom

(Teleborsa) -, la piattaforma video che ha sperimentato un vero e proprio boom durante la pandemia, ha registratoterminato il 31 gennaio, in crescita del 369% su base annua e(811,8 milioni). L'per il trimestre è stato di 365,4 milioni di dollari, mentre l'utile netto per azione di 1,22, di gran lunga superiore a quello del corrispondente periodo dell'anno precedente (0,15 dollari per azione) e delle previsioni degli analisti (79 centesimi di dollaro per azione).Le entrate totali per l'appena chiuso sono risultate pari a oltre 2,6 miliardi di dollari, in crescita del 326% su base annua. L'utile netto è stato di 995,7 milioni e l'utile netto per azione di 3,34 dollari (era stato di 0,35 dollari l'anno prima).La società prevede cheil fatturato risulti compreso tra 3,76 e 3,78 miliardi di dollari, l'utile tra 1,125 e 1,145 miliardi e l'EPS diluito tra 3,59 e 3,65 dollari. "Entriamo nel nuovo anno fiscale- ha affermatodi Zoom - con la nostra innovativa piattaforma di videocomunicazione, su cui i nostri clienti possono costruire, gestire e far crescere le loro attività, il nostro marchio riconosciuto a livello mondiale, e un team sempre concentrato nel soddisfare i nostri clienti".L’azienda ha inoltre dichiarato di avere aggiunto 467.100con almeno dieci dipendenti nell'ultimo trimestre, che evidenziano un aumento del 470% rispetto al periodo precedente dell'anno prima, ma unrispetto alla crescita sperimentata nei tre trimestri precedenti.