Amplifon, conti 2020: ricavi in calo del 10%. Proposto dividendo

Amplifon

(Teleborsa) -ha registrato ricavi consolidati pari a 513 milioni di euro neldel 2020, in crescita del 2,9% a cambi costanti e dell’1,2% a cambi correnti rispetto allo stesso periodo del 2019. L'EBITDA ha raggiunto i 142,6 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 27,8% e il risultato netto è stato pari a 59,9 milioni di euro, in aumento del 16,6% rispetto al quarto trimestre 2019.Questi risultati portano i ricavi consolidati per l'a quota 1,56 miliardi di euro, in calo del 9,3% a cambi costanti e del 10,2% a cambi correnti rispetto al 2019. L'EBITDA è stato pari a 371 milioni di euro, con un’incidenza sui ricavi pari al 23,8% e ilrispetto ai 127,1 milioni di euro su base ricorrente del 2019.L'indebitamento finanziario netto è stato pari a 633,7 milioni di euro, in forte miglioramento sia rispetto ai 786,7 milioni di euro al 31 dicembre 2019, sia rispetto ai 712,6 milioni di euro al 30 settembre 2020. Ilha raggiunto i 256,9 milioni di euro, in aumento di 107,0 milioni di euro."La performance dei ricavi è stata ben superiore al mercato di riferimento e in decisa accelerazione nella seconda parte dell’anno, a conferma dell’eccellente resilienza del nostro business e del nostro forte posizionamento competitivo", ha commentato ilIl consiglio di amministrazione della società proporrà all’assemblea di distribuire unagli azionisti, per un ammontare di circa 49,5 milioni di euro e di attribuire il restante utile d’esercizio, pari a circa 17,7 milioni di euro, a utili portati a nuovo.Per il, assumendo una graduale normalizzazione del mercato dell’hearing care, Amplifon prevedea ritmi superiori rispetto al mercato di riferimento, con una forte ripresa rispetto al 2020 e una significativa espansione del margine EBITDA rispetto al 2019.