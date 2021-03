Banca Valsabbina, utile netto 2020 in aumento del 20% a 24,3 milioni

(Teleborsa) -ha chiuso il 2020 con un utile ante imposte di 33,7 milioni di euro (+31% rispetto al 2019) ed un, in aumento del 20% rispetto allo scorso esercizio. All’assemblea dei soci verrà proposta la distribuzione di ununitario in denaro di 0,13 euro per azione.Il presidente dell'istituto,i, ha descritto il risultato 2020 come "il" e ha auspicato un proseguimento "nel percorso di efficientamento", cercando di "dare stabilità ai risultati positivi di questi anni".Al 31 dicembre 2020 la raccolta diretta si è attestata ad 4,3 miliardi di euro, in aumento del 12% rispetto al 2019, la raccolta indiretta a 2,2 miliardi (+1,6%). Ilordi hanno subito un’ulteriore riduzione, passando da 303 milioni ad. Il rapporto tra crediti deteriorati e totale crediti lordi al 31 dicembre 2020 si è quindi attestato al 7,3%, in riduzione dal 9,2% del 2019 (13% nel 2018).Relativamente ai coefficienti patrimoniali di vigilanza, si è registrato un incremento degli stessi con iled il Tier Total Ratio al 17,1%, in aumento rispetto al 2019 (Cet 1 Ratio al 14,4% e Tier Total Ratio al 15,8%).