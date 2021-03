Bankitalia, indicatore €-Coin conferma rimbalzo Area Euro a inizio 2021

(Teleborsa) -. In febbraio, l'indicatoresviluppato dalla Banca d’Italia è rimasto pressochéda 0,99 in gennaio. A dicembre era su un livello molto inferiore pari a 0,38 e nei due mesi precedenti a 0,11.L'indicatore, pubblicato mensilmente dalla Banca d’Italia e dal CEPR, conferma così il graduale recupero delle condizioni economiche dell'Area Euro, espresse in termini didepurato dalle componenti più erratiche (stagionalità, errori di misura e volatilità di breve periodo).Il miglioramento della fiducia delle imprese manifatturiere - sottolinea Bankitalia - è stato compensato dalla persistente debolezza dei servizi, come recentemente segnalato dall’indice dei responsabili degli acquisti.€-coin è costruito sfruttando mensilmente un vasto insieme di serie storiche macroeconomiche (quali, ad esempio, gli indici di produzione industriale, i sondaggi congiunturali, gli indicatori di domanda e gli indici di borsa) da cui viene estratta l’informazione rilevante per la stima della dinamica di fondo del PIL dell’area.