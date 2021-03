CNH Industrial, Equita conferma "buy" dopo notizia ingresso in Monarch Tractor

CNH Industrial

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di, con una variazione percentuale dell'1,37%.A fare da assist al titolo contribuisce la promozione giunta dagli analisti di Equita che hanno confermato la raccomandazione "buy" ed il target a 15 euro dopo la notizia dell' acquisizione di una partecipazione di minoranza in Monarch Tractor, società USA specializzata in tecnologie innovative applicate all'agricoltura.L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista delpiù pronunciata rispetto all'andamento del. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,63 Euro. Primo supporto visto a 12,46. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,38.