Covid, si fa strada l'ipotesi di rinvio delle elezioni amministrative ad autunno

(Teleborsa) - Il timore di una nuova impennata neiCovid potrebbe far slittare lein programma in primavera a dopo l'estate. In base alle ultimi indiscrezioni – riportate dal Corriere della Sera citando fonti parlamentari e governative – ladiper posticipare il voto per le suppletive dellae delledi Bologna, Milano, Roma, Torino e di altre 1.200 comuni italiani sarebbe già pronta e a Palazzo Chigi si starebbero vagliando alcune date in autunno.Le date individuate sarebbero quelle del 10 e dell'11. Secondo il quotidiano milanese il testo del provvedimento dovrebbe arrivare domani o nei prossimi giorni in Consiglio dei Ministri.