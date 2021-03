Energia, Arera: il 56% delle famiglie ha scelto il mercato libero elettrico

(Teleborsa) - A dicembre 2020 leche hanno scelto ilsono oltre ilnella media nazionale, ma con forti differenze nel Paese. A riportarlo è, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in occasione della pubblicazione del Rapporto annuale Monitoraggio Retail (su dati 2019). La quota sale al 70% di alcune aree del nord fino al 38% della provincia Sud Sardegna. La provincia con la percentuale più alta di clienti domestici che è uscita dal mercato tutelato è però(70,78%).In base ai dati forniti da ARERA, ad aprile dello scorso anno laera la Regione con piùdi elettricità per i clienti domestici (380). Sopra i 300 esercenti anche Lazio (327), Campania (322), Puglia (318), Piemonte (314), Toscana (313), Emilia Romagna (312) e Veneto (301). Se si guarda alle singole province, quella con il più alto numero di venditori è(331) mentre quella che ne ha di meno è(114).Per quel che riguarda i 10 maggiorididel mercato libero a fine 2019, in testa c'ècon una fetta di mercato vicina al 50% (48,3%) seguita a distanza da(12,3%). Più indietro(5,8%),(3,9%) e(3,7%).