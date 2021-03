Exxon Mobil, nuovo piano per aumentare ricavi e dividendi

Exxon Mobil

(Teleborsa) - La compagnia petrolifera statunitenseha annunciato, in occasione del suo investor day, un nuovo piano per aumentare i guadagni dei suoi progetti e i dividendi dei suoi azionisti. La società prevede unadi 16-19 miliardi di dollari nel 2021 e 20-25 miliardi all'anno fino al 2025 su progetti ad alto rendimento e in grado di accrescere la sua liquidità.I piani di spesa possono essere modificati per riflettere le condizioni di mercato, ha sottolineato il colosso del petrolio, come fatto nel 2020, quando la spesa in conto capitale è stata ridotta di oltre il 30% a seguito della pandemia. La società ha anche ridotto le spese operative in contanti del 15% nel 2020 e prevedeentro la fine del 2023 rispetto al 2019.Gli investimenti dovrebbero generare rendimenti superiori al 30%, ha spiegato il CEO Darren Woods. In particolare, i(un'area degli Stati Uniti tra Texas e in Nuovo Messico) genereranno un ritorno del 10% a un prezzo del petrolio di 35 dollari al barile o meno. Inoltre, glimigliorano il margine di cassa del 30% e quelli in prodotti chimici aumenteranno del 60% i prodotti ad alte prestazioni."Il nostroe aumenterà gli utili e il flusso di cassa nel breve termine, pur rimanendo flessibile alle condizioni di mercato e beneficiando dei continui sforzi di riduzione dei costi", ha detto Woods. "Guardando al futuro, stiamo lavorando per ridurre le nostre emissioni e sviluppare soluzioni, come la cattura del carbonio e l'idrogeno a basse emissioni, necessarie per decarbonizzare i settori dell'economia a più alte emissioni", ha aggiunto.Dopo un 2020 negativo sul mercato azionario, il titolo della società è in, spinto dal rally del petrolio, che da alcune settimane ha superato i 60 dollari al barile.