FS, il numero di marzo del mensile La Freccia dedicato all'universo femminile

(Teleborsa) -, il mensile di Ferrovie dello Stato, aè dedicato completamente all'. La ragione, spiega FS in una nota, non è solo la ricorrenza dell'ma la volontà che l'intero mese sia "l'occasione per riflettere sulla condizione di tutte le donne"."A cominciare da quelle che lavorano in FS Italiane, e all’impegno del Gruppo per l’inclusione e il superamento deidi, per arrivare alle imprenditrici e alle professioniste dell’informazione, della musica, dello spettacolo, della tv, della cultura", prosegue il comunicato. Un caleidoscopico puzzle composto da innumerevoli volti didal quale emerge in primo piano quello della Primavera di Botticelli è lascelta per il numero di questo mese.Diverse lealla donne pubblicate dal mensile: dalla direttrice di Rai Radio 1 e GR Rai Simona Sala, protagonista della rubrica Medialogando, fino alle imprenditrici innovative Miriam Gualini e Barbara Labate, passando per le attrici Emanuela Fanelli, Sarah Falanga e Milena Vukotic. E ancora: le cantanti Noemi e Sonya Yoncheva, la speaker radiofonica Laura Antonini, il collettivo di street art Lediesis, la poetessa Alba Donati e le scrittrici Donatella Di Pietrantonio, Vera Gheno, Chiara Valerio e Antonella Lattanzi.Non mancano, come sempre, ledi: in Sicilia sulle orme delle donne che hanno reso grande l’isola, a Procida da poco nominata Capitale Italiana della Cultura 2022, verso le Dolomiti di Brenta per scoprire un’insolita Val di Sole e tra i vicoli di San Martino in Rio, vicino Reggio Emilia, per visitare la Modateca Deanna, centro di documentazione aperto agli stilisti di tutto il mondo. Senza dimenticare ial femminile di Nove Onlus, che ha sede in un ex deposito di Rete Ferroviaria Italiana e si batte per l’emancipazione delle afghane, l’associazione contro la violenza Differenza Donna e la sartoria sociale Colori Vivi, a Torino, che offre lavoro a migranti e rifugiate.Spazio anche ai: "Une Histoire mondiale de femmes photographes" mappa 300 fotografe da metà dell'800 ai giorni nostri, mentre "Chanel 3. Memoire slipcase" ripercorre la storia della maison, a 50 anni dalla scomparsa della sua fondatrice.