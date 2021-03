Future USA in frazionale calo aspettando Wall Street

(Teleborsa) - Isugli indici a stelle e strisce si muovono in leggero calo, preannunciando una partenza debole per la borsa di Wall Street. Sono arrivatio a febbraio, con gli occupati del settore privato che sono aumentati meno del previsto Il contratto sulè in calo dello 0,09% a 31.333 punti, quello sulloperde lo 0,31% a 3.854 punti, mentre ilscende dello 0,59 a 12.980 punti.Il Senato potrebbe iniziare già oggi l'esame delall'economia, a cui gli investitori guardano con fiducia perché potrebbe fornire una spinta cruciale all'economia americana, e globale, per la ripartenza.