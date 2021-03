Hedberg (WINDTRE): istituzioni e mondo industriale insieme per utilizzare Recovery Fund al meglio

(Teleborsa) - "Il nuovo Governo, per il quale esprimo un giudizio molto positivo, avrà la straordinaria possibilità di usufruire dei fondi europei. Ora è il momento di agire, di. Istituzioni e mondo industriale devono lavorare insieme per, una grande opportunità per il Paese". E' l'invito lanciato da, amministratore delegato di, in un'intervista sulle reti Mediaset.Per quanto riguarda l'emergenza ancora in corso, il CEO rileva che "la pandemia ha creato un grande senso di responsabilità fra la popolazione, in tutti i settori. Il mantenimento delle distanze tra manager, studenti, famiglie - ricorda Hedberg - ha fatto crescere il volume di traffico della nostra rete. Ora ci stiamo organizzando, assicura, per garantire prestazioni ancora maggiori".Un impegno, quello della connettività, che coinvolge sempre di più la. "Vero - precisa Hedberg - si tratta di unadelle nostre potenzialità, nel settore della salute, dell'istruzione e della sicurezza. Non solo per la nostra azienda, conclude il CEO, ma per l'intera economia nazionale".