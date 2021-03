Il calendario 2021 degli eventi societari di Sanlorenzo

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, quale riferimento per l’attività degli operatori del mercato finanziario, ha reso note le date previste nel corso del 2021 per l’esame dei dati economico – finanziari da parte del Consiglio di Amministrazione. Inoltre ha sottolineato che in occasione della divulgazione dei risultati, sono previste apposite presentazioni dei dati contabili ad analisti finanziari e investitori istituzionali. Le relative date saranno comunicate non appena stabilite.In linea con la politica dei dividendi, il management didelibererà la data di stacco e di pagamento di eventuali dividendi che saranno distribuiti nel corso dell'anno.CDA: Approvazione dei dati preconsuntivi consolidati al 31 dicembre 2020CDA: Approvazione del progetto di bilancio di esercizio e del bilancio consolidato al 31 dicembre 2020Assemblea: Approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2020CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 31 marzo 2021CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021CDA: Approvazione delle informazioni finanziarie periodiche al 30 settembre 2021