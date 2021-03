La ricetta di Cottarelli per la ripartenza parte dagli asili nido

(Teleborsa) -. E' quanto afferma, uno dei nuovi tecnici del Governo Draghi scelto come consigliere del Ministro della PA Renato Brunetta. L'economista, nel suo ultimo libro, presentato in una intervista a La Repubblica, parla dellae delle, sottolineando che "per avere una società giusta bisogna dare a tutti le stesse possibilità di partenza".Oggi in Italia laed è inferiore al 33% raccomandato dalla Ue, spiega Cottarelli, che punta a "il grado di coperturacon un’uguale distribuzione in tutte le regioni"."Nei primissimi anni di vita, come dimostrano molti studi - afferma - si possono ridurre grazie all’istruzione disuguaglianze che dipendono ad esempio dalle condizioni economiche della famiglia di nascita, che se non si affrontano subito rischiano di allargarsi".Cottarelli però non parla solo di uguaglianza, ma anche di. "Sulla base dell’uguaglianza delle possibilità", sottolinea l'economista, notando "mi pare che in Italia questo concetto sia stato dimenticato e che prevalga un concetto di uguaglianza dei punti di arrivo, un’eguaglianza redistributiva che limita gli incentivi a crescere e che rischia di premiare l’inerzia"., afferma Cottarelli, spiegando "prendiamo chi parte da una condizione di povertà, ossia nel quintile più basso della distribuzione del reddito: in Italia o in Francia ci vogliono in media cinque generazioni per raggiungere un livello intermedio di reddito, mentre in quelli del Nord Europa bastano due generazioni.Il consigliere della PA cita poi un terzo elemento: la. "Chi arriva primo spesso lo fa anche perché è stato fortunato ed è giusto che in qualche modo condivida questa fortuna, afferma Cottarelli, facendo accenno anche ad un, "che consente di fornire servizi pubblici che a loro volta danno possibilità simili a tutti", come avviene appunto con gli asili nido.Un cenno anche alla, che consiste nel. "Non solo per l’effetto denominatore che fa crescere il PIL più di quanto cresca il numeratore, ossia il debito - afferma l'economista - ma anche perché la crescita cambia pure il numeratore: più attività produttiva significa più tasse incassate dallo Stato e quindi deficit minori che si traducono in una riduzione del debito".