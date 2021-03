OCSE, inflazione in accelerazione a gennaio

(Teleborsa) -, portandosiregistrato a dicembre. E' quanto rileva l'OCSE, segnalando che l'accelerazione è stata favorita dal(-3,9% a gennaio da-6,5% di dicembre).i sono, evidenziando una lieve decelerazione dal 3,2% precedente, mentre se si escludono cibo ed energia, i prezzi sono saliti dell'1,7% (precedente 1,6%).Nel complesso della, l'inflazione si è attestata allodal -0,3% precedente. Nel dettaglio, inl'inflazione sale allodal -0,2%, inallo(era zero a dicembre e in Germania all'1% da -0,3%. Ininflazione in leggero aumento alloda 0,8%.Inflazione stabile neglimentre inrallenta la caduta dei prezzi ada -1,2%.