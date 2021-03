Open Fiber, a Siracusa +120% richieste linee in fibra ottica

(Teleborsa) - Più che raddoppiata nel giro di un anno la domanda di connettività aÈ quanto emerge dai dati delle attivazioni di linee di telecomunicazioni integralmente in fibra ottica registrati da. Nel periodo compreso tra febbraio 2020 e oggi, l'in abitazioni private, uffici ed esercizi commerciali della città siciliana ha infattiè stata una delle prime città d'Italia a essere dotate della rete a banda ultralarga interamente in fibra ottica realizzata da Open Fiber L'intervento della società guidata dall'amministratore delegato Elisabetta Ripa è concluso da circa un anno, grazie alfrutto di un"I cittadini siracusani, da Ortigia ai quartieri più periferici, – sottolinea Open Fiber in una nota – hanno potuto affrontare le restrizioni del lockdown forti di un'infrastruttura all'avanguardia: lapermette di raggiungere velocità di connessione di 1 Gigabit al secondo e latenza inferiore a 5 millisecondi, prestazioni in grado di supportare al meglio servizi divenuti indispensabili come smart working e didattica a distanza".