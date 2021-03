Piaggio promossa dagli analisti all'indomani dei conti

Piaggio

società industriale

(Teleborsa) - Si muove poco mosso il titolo, che scambia sui valori della vigilia allineandosi alla performance debole dell'intero listino milanese.Intanto, all'indomani dell'annuncio dei risultati 2020 che hanno dimostrato l'efficacia del Gruppo in risposta alla pandemia, le azioni Piaggio vengono premiate da vari broker.Si tratta diche ha portato il target price a 3,70 euro dai 3,44 indicati in precedenza; confermato il giudizio "buy". Stessa raccomandazione dagli esperti diche portano il prezzo obiettivo a 3,60 euro. Il giudizio "buy" viene indicato anche dagli analisti diche alzano il target a 3,80 euro da 3.25. Peril titolo Piaggio è " Outperform" e vede il prezzo a 3,40 euro contro i 3,20 precedenti. Infineconsiglia "Hold" ed un prezzo obiettivo di 3,20 euro.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione allarispetto all'indice di riferimento.Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva di. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, laevidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 3,257 Euro. Primo supporto a 3,043. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 2,969.