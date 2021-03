Positivi i mercati europei. A Milano spicca il settore bancario

FTSE MIB

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in una ripresa dell'economia globale e a salire di più sono settori ciclici come banche e automotive.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,207. Prevale la cautela sull', che continua la seduta con un leggero calo dello 0,68%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo dell'1,49%.Sulla parità lo, che rimane a quota +102 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,71%.buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%, ben impostata, che mostra un incremento dello 0,78%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,62%.Seduta in lieve rialzo per Piazza Affari, con il, che avanza a 23.216 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 25.240 punti.Consolida i livelli della vigilia il(+0,04%); poco sotto la parità il(-0,61%).Buona la performance a Milano dei comparti(+1,91%),(+1,45%) e(+1,29%).In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si manifestano nei comparti(-2,15%),(-0,97%) e(-0,93%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,72%),(+2,70%),(+2,44%) e(+2,17%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -5,78%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,72%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,09%.del FTSE MidCap,(+3,93%),(+2,24%),(+2,06%) e(+1,87%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,39%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,24%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,16%.