Rally dei mercati europei: c'è ottimismo sulla ripresa

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente. Gli investitori hanno fiducia in uneconomico globale, con la Germania che potrebbe allentare alcune restrizioni, mentre c'è attesa per le nuove misure di bilancio del Regno Unito.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,21. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,58%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+1,42%), che raggiunge 60,6 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,03% a quota +102 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta allo 0,69%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,91%, in luce, con un ampio progresso dell'1,14%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,86%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,92%, a 23.297 punti; sulla stessa linea, performance positiva per il, che continua la giornata in aumento dello 0,85% rispetto alla chiusura precedente.In moderato rialzo il(+0,46%); sulla stessa linea, leggermente positivo il(+0,2%).(+1,84%),(+1,82%) e(+1,42%) in buona luce sul listino milanese.Tra i più negativi della lista del listino azionario italiano, troviamo i comparti(-0,55%) e(-0,44%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 2,65%.Su di giri(+2,49%).Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,16%.Effervescente, con un progresso del 2,10%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -1,23%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,07%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,81%.Tentenna, che cede lo 0,67%.Tra i(+4,19%),(+3,85%),(+2,82%) e(+2,49%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,07%.scende dell'1,00%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,79%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,73%.