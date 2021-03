Wall Street chiude in ribasso. Crolla il Nasdaq

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

materiali

informatica

beni di consumo secondari

telecomunicazioni

DOW

Merck

Intel

Apple

Caterpillar

Microsoft

Twenty-First Century Fox

FOX

Tripadvisor

Baidu

Moderna

KLA-Tencor

Tesla Motors

Lam Research

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino USA, che termina con un calo dello 0,46% sul; sulla stessa linea, chiude in retromarcia l', che scivola a 3.870 punti.Pessimo il(-1,68%); come pure, in discesa l'(-0,88%).Si distingue nel paniere S&P 500 il settore. In fondo alla classifica, i maggiori ribassi si sono manifestati nei comparti(-1,63%),(-1,27%) e(-0,69%).del Dow Jones,(+1,87%) e(+0,57%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -2,61%.In apnea, che arretra del 2,09%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,73%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,29%.(+9,08%),(+7,97%),(+6,61%) e(+2,15%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -6,73%.Tonfo di, che mostra una caduta del 4,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 4,45%.Affonda, con un ribasso del 4,25%.